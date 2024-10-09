جائزة الآغا خان للعمارة تعلن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة 2025

أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة الإسلامية، تشكيل لجنة التحكيم العليا المستقلة للجازة لدورة 2025.

وأوضح البيان أن اللجنة ستعقد اجتماعها في يناير القادم لتقييم واختيار الفائزين بالجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، من بين مئات الترشيحات من جميع أنحاء العالم.

وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم العليا التسعة لدورة الجائزة السادسة عشرة (2023-2025) هم: أزرا أكشاميا، أستاذة ومديرة برنامج الفن والثقافة والتكنولوجيا، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ونورا السايح هولتروب، مستشارة المشاريع التراثية، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، البحرين، ولوسيا ألايس، مديرة مركز بويل، كلية الدراسات العليا للهندسة المعمارية والتخطيط والحفاظ على التراث، جامعة كولومبيا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد باسولتو، مؤسس أرك ديلي (ArchDaily)، سانتياغو، تشيلي وبرلين، ألمانيا، وإيفون فاريل، أكاديمية الهندسة المعمارية، مندريسيو، سويسرا؛ مؤسسة وشريكة، غرافتون للعمارة، دبلن، أيرلندا، وكاباجي كارانغا، المؤسس المشارك لـ كاف_بيورو (Cave_bureau)، كينيا؛ أستاذ مساعد في التصميم المعماري، جامعة ييل، نيوهافين، الولايات المتحدة الأمريكية، وياكوبا كوناتي، أستاذ الفلسفة، جامعة فيليكس هوفويت بوانيي، أبيدجان-كوكودي، أبيدجان، كوت ديفوار، وحسن رضوان، المدير العام والأستاذ المشارك، "سيتينوف (Citinnov SA)" للتخطيط الإقليمي المتكامل والمدن الذكية، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الرباط، المغرب، ومون سوم وونغ، أستاذ ممارس، قسم العمارة، كلية التصميم والهندسة، الجامعة الوطنية في سنغافورة؛ المدير المؤسس المشارك لشركة "ووها (WOHA)"، سنغافورة.

ويتضمن اجتماع اللجنة مناقشة المشروعات المقدمة وعمل مراجعات ميدانية صارمة للمشاريع من قبل الخبراء المستقلين، والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الحفاظ على التراث والمخططين أو المهندسين الإنشائيين.

كما تركز عملية الاختيار على العمارة التي لا تلبي فقط الاحتياجات المادية والاجتماعية والاقتصادية للناس فحسب، بل تحفز وتستجيب أيضًا لتطلعاتهم الثقافية، يتم إيلاء اهتمام خاص للمخططات الإنشائية التي تستخدم الموارد المحلية والتكنولوجيا المناسبة بطرق مبتكرة، وللمشاريع التي من المرجح أن تلهم جهودًا مماثلة في أماكن أُخرى.

وشاركت مؤسسة الاغاخان بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في ترميم وإعادة احياء مسجد وجامع الطنبغا المارداني عام 2018 لمنطقة سوق السلاح، وتم افتتاح أعمال المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر 2021.

وقد شارك الصندوق منذ ثلاثة عقود في إعادة تأهيل المناطق التاريخية في القاهرة، وكابول، وهرات، وحلب، ودلهي، وزنجبار، وموستار، وشمال باكستان، وتمبكتو، وموبتي.

تشمل برامج صندوق الأغا خان للثقافة أيضًا جوائز الآغا خان للموسيقى، تتضمن برنامجا تعليميا للموسيقى والفنون بين الأقاليم ويتضمن أنشطة للأداء والتوعية والإرشاد والإنتاج الفني على مستوى العالم؛ وبرنامج التعليم، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأوسع والأعمق لدى الشباب حول الفلسفة والقيم التي تقوم عليها جهود صندوق الآغا خان للثقافة؛ ومتحف الأغا خان في تورونتو، الذي يوفر للزوار نافذة على المساهمات الفنية والفكرية والعلمية للحضارات الإسلامية في التراث العالمي.

يدعم الصندوق برنامج الآغا خان للعمارة الإسلامية .