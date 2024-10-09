بكين: مستعدون لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها الصحيح

قال وزير التجارة الصيني وانج ون تاو إن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، من أجل التنفيذ المشترك للتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع سان فرانسيسكو وإعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى مسارها الصحيح.



وأضاف وانج -خلال محادثة هاتفية مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو- أنه من الضروري توضيح حدود الأمن الوطني في المجال الاقتصادي والتجاري، لأن هذا التوضيح يؤدي إلى الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وخلق بيئة سياسية مواتية للتعاون بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين، لافتا إلى السياسة الأمريكية تجاه الصين في مجال أشباه الموصلات والقيود الأمريكية المفروضة على المركبات الصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على إيلاء اهتمام إلى الشواغل المحددة للشركات الصينية، ورفع العقوبات عنها على الفور، وتحسين بيئة الأعمال لها مضيفا أن اجتماع سان فرانسيسكو حدّد اتجاه تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وذكر وانج أن وزارتي التجارة في البلدين حافظتا على اتصال وثيق على مستويات مختلفة، مضيفًا أنه تم إحراز تقدم إيجابي في توسيع التعاون وإدارة الخلافات ومعالجة الشواغل المحددة للشركات مشيرا إلى أنه يتعين أن تصبح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين "مركز الثقل" في العلاقات الثنائية