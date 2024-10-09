مدير الشباب والرياضة بسيناء يلتقي مسئولي "شباب يدير شباب"

التقي إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء ، ممثلي شباب يدير شباب YLY بمحافظة شمال سيناء ، بمقر مكتبة بديوان عام المديرية.

رحب حسن عبدالوهاب، بالحضور ودار اللقاء حول التعرف على مسئولي اللجان بشباب يدير شباب كل على حدى واستعراضهم ما تم تنفيذه خلال الموسم الماضية وعرض للخطط والأنشطة المزمع تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.

وأبدى "عبد الوهاب" اهتمامه الشديد بكيان YLY واشاد بالعمل البناء الذين يقومون به من خلال المشاركة في تنظيم الفعاليات.

كما أكد، أهمية تواجدهم في جميع الفعاليات التي ستنفذها مديرية الشباب والرياضة وانه بجانبهم ويدعمهم مع تأكيده على تقييم الاداء خلال الفترة المقبلة.

وتهتم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي الشباب اهتماما بالغاً ، و تهتمّ وزارة الشباب الرياضة بإعداد الشباب علميًا وعملياً وليس رياضياً فقط ليتزودو باكتساب الخبرات من خلال الدورات والندوات وغيرها من الفعاليات التي تنفذها الوزارة ومديرية.

وبدورهم شكر الشباب وكيل الوزارة على سعة صدره واستماعه للمبادرات المطروحة وسرعة استجابته لماهو مطروح من عمل.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون مع الشباب من أولى اهتمامات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي تهدف الى تعزيز التنمية الشاملة للشباب ودعم مشاركتهم في صنع القرار وتحقيق أهدافهم الشخصية والمجتمعية فتعتبر الكيانات الشبابية ككل مصدرًا قوياً للابتكار والتحديث، دار اللقاء بحضور عزيزه محمود مديرة إدارة الاستراتيجية.