أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ما بين الارتفاع والانخفاض وأيضًا الاستقرار، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9- اكتوبر 2024، بشكل ملحوظ، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يرصد حركة أسعار العملات الجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم لحظة بلحظة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، في البنك المركزي المصري بداية اليوم، نحو 48.50 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.28 جنيه للشراء و53.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 63.53 جنيه للشراء و63.72 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري، في البنك المركزي المصري فسجل نحو 56.64 جنيه للشراء و56.81 جنيه للبيع.

فيما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.80 جنيه للشراء و32.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري، بداية اليوم نحو 6.87 جنيه للشراء و6.89 جنيه للبيع.

وحول أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، في مصر وأكثرها إقبالًا وتداولها (الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) في البنك المركزي المصري،

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، في البنك المركزي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.22 جنيه للشراء و158.78 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.