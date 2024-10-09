توزيع شنط مدرسية مجانا ضمن مبادرة"فرحهم بشنطتهم" بالفيوم

نظمت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية كبرى بنادي التطبيقيين بالفيوم لتوزيع شنط وأدوات مدرسية مجانًا ضمن مبادرة "فرحهم بشنتطهم"، على الأطفال من الأسر الأكثر إستحقاقاً بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة جبريل عبدالوهاب مدير تضامن الفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتعاون بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الهدف من مبادرة "فرحهم بشنتطهم" تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتعميق مفاهيم التضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد بكل فئاته لخلق روح التعاون والمساندة بين الجميع.



موضحًا ان الجمعية تضع الجانب التعليمى على رأس أولويات عملها فى جميع أنشطتها ونجحت خلالها فى دعم كبير للطلاب الأيتام وتوزيع ألاف من الشنط والأدوات المدرسية، فضلًا عن تطوير ودعم عشرات المدارس والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا .



وبالإضافة أن محافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

inbound6333335249289322208