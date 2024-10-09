بمشاركة 27 دولة.. افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بنسختها التاسعة

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الـ9 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وأعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، عدد الدول المشاركة في

وضمت قائمة الدول المشاركة في البطولة الدولية 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتعد البطولة من البطولات الكبرى المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي والتي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل مسئوليه نظرًا لإنتظامها وقوة المنافسة بها.

وكشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله النقاب عن شعار بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

ويركز الشعار على كرة الريشة المصممة بشكلٍ ديناميكي، حيث تم تصوير الريش بخطوط متساوبة تصاعدية بين اللونين الأحمر والأسود، مما يرمز إلى التقدم والنجاح والمنافسة الدولية.

كما تم تقسيم الريشة إلى 7 أجنحة تعبر عن أقاليم مصر لتجسيد التنوع الجغرافي الذي يمتد من البحر المتوسط شمالا إلى البحر الأحمر شرقا و صعيد مصر جنوبا، فيما تعكس الألوان الأسود والأحمر علم مصر، مما يرمز إلى الفخر والهوية الوطنية.

وكشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة بتفاصيل الجوائز المالية الخاصة ببطولة مصر الدولية في نسختها الـ9.

وأعلن "حسب الله" أن مجموع جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.