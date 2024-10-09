موارد حددها القانون للجهاز المصري للملكية الفكرية.. تعرف عليها

يعد قانون الملكية الفكرية أداة قانونية لحماية حقوق المبتكرين والمبدعين ويتم السماح لهم بالاستفادة من فوائد علمهم الإبداعي، حيث يحفظ لهم الحق في استخدام واستغلال وتسويق أعمالهم وفي الحصول على مكافآت مادية .

حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا موارد الجهاز، حيث نصت المادة "12" منه على أن تتكون موارد الجهاز مما يأتى:

1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.

2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.