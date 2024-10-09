الخارجية الصينية: نشعر بقلق عميق بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط

أفادت وزارة الخارجية الصينية، أنه على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا بناء للحيلولة دون زيادة زعزعة استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، "نشعر بقلق عميق إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط ونعارض توسيع نطاق الصراعات".

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شنت قوات الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتشن قوات الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.