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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تواصل إطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بـ 150 جنيها للكرتونة

سيارات وزارة الزراعة
سيارات وزارة الزراعة المحملة بالبيض
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وفرت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضى المستصلحة كميات من بيض المائدة ، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة.

وأكد الدكتتر طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن منافذ البيض المتنقلة، المحملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيها للكرتونة، وذلك في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، وأمام المؤسسات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبرى.

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اسعار مخفضة بيض المائدة الثروة الحيوانية