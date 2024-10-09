بالفيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية وطقس حار على معظم محافظات الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية بمعدل من درجتين إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وعن الأيام الماضية التي كنا نسجل فيها قيم درجات حرارة حول الـ30 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الأجواء خريفية على أغلب المحافظات، موضحًة أن ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية سببه تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، وهو ما أدى لارتفاع قيم درجات الحرارة، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو، وهو ما يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع الشمس.

وتابعت، أن اليوم يتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار في وقت الظهيرة، ولذلك فأن الطقس خلال النهار يكون حار على معظم محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، مؤكدة أن نسبة الرطوبة في الجو انخفضت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن قيم درجات الحرارة منخفضة ليلا أو معتدلة.