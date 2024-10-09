انتشار ساعات وراديوهات مشبوهة في غزة.. ما القصة؟

حذر أهالي قطاع غزة من وجود كميات كبيرة من الساعات والراديوهات في الاونة الاخيرة موجودة في أسواق شمال قطاع غزة وأن هذه البضائع ليست قديمه وإنما هناك شكوك في كيفية دخولها غزة في ظل التشديد من قبل الإحتلال على نوعية ما يدخل من المعابر حيث أن هنالك شبهة أمنية بإحتواء الساعات على أجهزة تصنت وكاميرات تجسس لصالح مخابرات الإحتلال والساعات من نوع sport, skimi watch, lakisa .

كشفت مصادر فلسطينية بقطاع غزة أن ظاهرة السطو المسلح علي شاحنات المساعدات الفلسطينية القادمة من مصر مازال مستمرا من اللصوص وقطاع الطرق في ظل الانفلات الامني الجاري بغزة وقد تم الاستيلاء علي 45 شاحنة مساعدات أمس واليوم تم الاستيلاء علي عشرة شاحنات على شارع صلاح الدين مقابل محطة التحرير فيما جري ضبط احد اللصوص الخطيرين ويدعي يوسف العبد عطا زنون فى مدينة رفح اليوم منطقة البرازيل وجري أطلاق النار عليه .