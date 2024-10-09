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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الشرطة تساعد شاب فى نقل والدته المريضة للمستشفى بالمعادى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة وتم نقلها من مسكنها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج بمنطقة المعادى.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى "تعانى من حالة مرضية وغير قادرة على الحركة"، ونقلها لإحدى المستشفيات. 

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم المساعدة فى إنزال السيدة من مسكنها ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، ومن جانبه تقدم نجل السيدة بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الإنتقال والتعامل مع البلاغ. 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.

الاجهزة الامنية بالقاهرة استغاثة سيدة مسنة لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة