ترقية 24 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 21 مدرسًا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأولى للعام الجامعي 2024/2025 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبير عزت سعد عبد العزيز أبو سعيد، رانيا ناجى عبد اللطيف محمد إمام، محمد محمود عبد العزيز داود، رشا محمود عبد العزيز داود بكلية الطب، محمد حامد محمد عبد الرحمن شعبان، محمد زكريا جزر حامد، إيمان جمال حافظ السيد عوض بكلية التربية الرياضية، دعاء مختار يحيى علي مصطفى بكلية الهندسة، وشيرين جلال محمد أحمد الطنطاوي بكلية التربية النوعية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شهدان محمد عثمان إبراهيم بكلية التربية، ومحمد رضا إسماعيل أيوب بدر بكلية الزراعة، نجوى رمضان إسماعيل ماجور بكلية التمريض، سماح أحمد إبراهيم رضوان، وليلى أحمد عبد المطلب علي الأحول، وتامر إبراهيم السيد عبدالحليم، وسارة إبراهيم أحمد نصر الدين إبراهيم الشرقاوي، وأسامة ممدوح حامد شعيب بكلية الطب، ومصطفى ممدوح طه الطحاوي، محمد علي أحمد عيد بكلية العلوم، ووفاء محمد مصطفى أبو المعاطي بكلية الحقوق، وفتحي محمد محمد البهي أبو شادي، وعمرو أحمد محمد علي زينة بكلية الهندسة، وهدير علي محمد المطاهر، وأحمد رياض زكريا المنشاوي بكلية التربية الرياضية .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من ريحاب فتحي زكريا الجبالي بكلية الآداب، وأحمد محمد محمود يونس بكلية الصيدلة، وهبة الحسيني عبد الله أحمد محمود، ومحمد علي محمد حسين، وأحمد حمدي عبد العظيم محمود الكومى، ومحمد فوزى علي منصور بكلية طب الأسنان، أمير رشاد عبدالسميع عبدالحليم طلحة، ومى عبدالحليم كمال نيدة، وعلياء محمد عبدالرحيم عبدالقادر، وأسماء منير عمارة بيومي، ومحمد علي محمد أبو حامد، وإيهاب حمدي أحمد عبدالحميد، رانيا حسان السيد إبراهيم، شيماء علي محمد علي الجندي، ويوستينيا صموئيل صليب ميخائيل، أشرف محمد فتحي السيد داود، وآثار السيد كمال الفيتاني، مها كمال الدين طه خلاف، وإحسان خليفة سعد السيد بكلية الطب، ومحمد فوزي إبراهيم عبية بكلية الهندسة، وأسماء محمد أحمد زلع بكلية التربية الرياضية .

كما وافق على منح 36 درجة دكتوراه و68 درجة ماجستير، و241 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.