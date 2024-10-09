بينهم سيدة وأطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 25 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون خلال الليلة الماضية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وجنين، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، طوباس، وبيت لحم، موضحة: أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 11 ألف و200 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.