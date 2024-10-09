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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تستقبل رئيس شركة متخصصة في الخدمات البيئية

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في الخدمات البيئية الحديثة ومحافظ الدقهلية الأسبق، والوفد المرافق له، في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على النظافة والصحة العامة والمظهر الحضاري، والتعاون مع الشركات الوطنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ورحبت المحافظ بهم على أرض محافظة البحيرة، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطـار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات متميزة، مشيرة إلى أن النهوض بقطاع النظافة يعد من الأولويات الأساسية فى المرحلة الراهنة.

وأضافت أن النظافة ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود لتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة صحية ومظهر حضاري جيد.

كما أشارت محافظ البحيرة، إلى أن التعاون مع شركات وطنية مثل شركة نهضة مصر سيساهم فى تحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.

وقدمت الدكتورة جاكلين عازر درع المحافظة لرئيس الشركة تقديرًا لجهود الشركة في تحسين مستوى الخدمات البيئية، كما قدم حسام امام درع الشركة تكريمًا لمحافظ البحيرة كما تم التأكيد على تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

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