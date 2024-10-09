ترقية 24 عضوا وتعيين 21 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأولى للعام الجامعي 2024/2025 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبير عزت سعد عبد العزيز أبو سعيد، رانيا ناجي عبد اللطيف محمد إمام، محمد محمود عبد العزيز داود، رشا محمود عبد العزيز داود بكلية الطب، محمد حامد محمد عبد الرحمن شعبان، محمد زكريا جزر حامد، إيمان جمال حافظ السيد عوض بكلية التربية الرياضية، دعاء مختار يحيى علي مصطفى بكلية الهندسة، وشيرين جلال محمد أحمد الطنطاوي بكلية التربية النوعية.

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شهدان محمد عثمان إبراهيم بكلية التربية، ومحمد رضا إسماعيل أيوب بدر بكلية الزراعة، نجوى رمضان إسماعيل ماجور بكلية التمريض، سماح أحمد إبراهيم رضوان، وليلى أحمد عبد المطلب علي الاحول، وتامر إبراهيم السيد عبد الحليم، وسارة إبراهيم أحمد نصر الدين إبراهيم الشرقاوي، وأسامة ممدوح حامد شعيب بكلية الطب، ومصطفى ممدوح طه الطحاوي، محمد علي أحمد عيد بكلية العلوم، ووفاء محمد مصطفى أبو المعاطي بكلية الحقوق، وفتحي محمد محمد البهي أبو شادي، وعمرو أحمد محمد علي زينة بكلية الهندسة، وهدير علي محمد المطاهر، وأحمد رياض زكريا المنشاوي بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من ريحاب فتحي زكريا الجبالي بكلية الآداب، وأحمد محمد محمود يونس بكلية الصيدلة، وهبه الحسيني عبد الله أحمد محمود، ومحمد علي محمد حسين، وأحمد حمدي عبد العظيم محمود الكومي، ومحمد فوزي علي منصور بكلية طب الأسنان، أمير رشاد عبد السميع عبد الحليم طلحة، ومي عبد الحليم كمال نيدة، وعلياء محمد عبد الرحيم عبد القادر، وأسماء منير عمارة بيومي، ومحمد علي محمد أبو حامد، وإيهاب حمدي أحمد عبد الحميد، رانيا حسان السيد إبراهيم، شيماء علي محمد علي الجندي، ويوستينيا صموئيل صليب ميخائيل، أشرف محمد فتحي السيد داود، وآثار السيد كمال الفيتاني، مها كمال الدين طه خلاف، وإحسان خليفة سعد السيد بكلية الطب، ومحمد فوزي إبراهيم عبية بكلية الهندسة، وأسماء محمد أحمد زلع بكلية التربية الرياضية.

ووافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأولى على منح 36 درجة دكتوراه و68 درجة ماجستير، و241 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.