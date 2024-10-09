الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحي الشجاعية.. واستشهاد 9 فلسطينيين من عائلة واحدة

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم مجزرة جديدة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد أستهداف قوات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فرحات قرب سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة.

وأسفر الاستهداف عن أستشهاد عائلة كاملة مكونة 9 شهداء جري أنتشال جثامينهم كما جري أستهداف أخر لعائلة أبو عسكر خلف محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فيما واصلت طائرات الكواد كابتر بأطلاق قنابل شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع مع قصف مدفعي وجوي متواصل ونسف مباني سكنية ف5ي منطقة مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع وقصف مدفعي أخر في محيط مستشفي كمال عدوان واليمن السعيد شمال القطاع كما تتنشر الايلات العسكرية في شارع الفالوجا مقابل دار حمد وفي شارع أبو مهادي تتحرك الاليات حتي مخبز الشلفوح مع أطلاق نار كثيف في اشارة الي محاصرة محكمة لأهالي شمال القطاع واستخدام قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية .

وقد تلقت أدارة مستشفي كمال عدوان شمال غزة اخطارا من قوات الاحتلال بسرعة أخلاء المستشفي خلال 24 ساعة فيما تجري أشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تقوم بعمليات نسف للمنازل في منطقة التوام شمال القطاع مع تقدم ملحوظ للاليات العسكرية في محيط مفترق زغلول بأتجاه ميراج وعاودت الرجوع لداخل منطقة عريبة ويسمع اصوات انفجارات كبيرة بمنطقة نتيفوت بغلاف قطاع غزة .

وقالت مصادر فلسطينية للبوابة نيوز إن جيش الاحتلال يكرر دعاوته لسكان مخيم جباليا بأخلاء المنطقة فورا والانتقال لجنوب غزة حيث اعمل الفرقة 162 من قوات الاحتلال بهذه المنطقة جوا وبرا وطالبت السكان للخروج من المنطقة والتحرك عبر شارع الترنس إلى شارع صلاح الدين فقط والانتقال جنوبًا.

وفي سياق أخر تم التعرف علي اسر من قطاع غزة من قبل احد الاسر المحررين وهم الان في سجن عوفر في رام الله لكي تتعرف العائلات علي ابنائها المعتقلين والمختفيين وهم :

1-محمد ناصر الهندي من حي الدرج

2-سعيد الصفدي من حي التفاح

3-رائد موسى خانيونس

4-أحمد عبد العال (ابو مصطفي ) الشيخ رضوان

5-أحمد عودة (ابو قيس ) الشيخ رضوان

6- لؤي حرارة الشيخ رضوان

7-عبدالعظيم مصبح خانيونس

8-محمد البيراوي (ابوكريم )دير البلح

9-بهاء خريس خانيونس

10-احمد ابوطبنجة خانيونس

11-محمود ابديح او قديح خانيونس

وكشفت مصادر فلسطينية بقطاع غزة أن ظاهرة السطو المسلح علي شاحنات المساعدات الفلسطينية القادمة من مصر مازال مستمرا من اللصوص وقطاع الطرق في ظل الانفلات الامني الجاري بغزة وقد تم الاستيلاء علي 45 شاحنة مساعدات أمس واليوم تم الاستيلاء علي عشرة شاحنات على شارع صلاح الدين مقابل محطة التحرير فيما جري ضبط احد اللصوص الخطيرين ويدعي يوسف العبد عطا زنون فى مدينة رفح اليوم منطقة البرازيل وجري أطلاق النار عليه .

وحذر أهالي قطاع غزة من وجود كميات كبيرة من الساعات والراديوهات في الاونة الاخيرة موجودة في أسواق شمال قطاع غزة وأن هذه البضائع ليست قديمه وإنما هناك شكوك في كيفية دخولها غزة في ظل التشديد من قبل الإحتلال على نوعية ما يدخل من المعابر حيث أن هنالك شبهة أمنية بإحتواء الساعات على أجهزة تصنت وتجسس لصالح مخابرات الإحتلال

الساعات من نوع sport, skimi watch, lakisa

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه قد أصيب أمس جندي نظامي وجندي احتياط يعملان كباحثين ميدانيين، الوحدة 504، بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان.

وفي حادث آخر أصيب اليوم جندي احتياط من الكتيبة 8207، لواء الناحال الشمالي (228)، بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم كما أصيب محقق في الوحدة 504.

مشهد لسرقة شاحنات المساعدات بغزة من قبل اللصوص