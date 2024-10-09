17 أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية تخرج طلاب برامج "شباب الصفوة الأفارقة"

تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الثانية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "شباب الصفوة الأفارقة"، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر2024 بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

يفتتح الاحتفالية الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حيث يتخرج حوالي ثلاثمائة طالب أفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، يمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القُمُر وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

تهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" الموجَّهة إلى الطلاب الأفارقة إلى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين، عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية، وتسخير كافة إمكانياتها لدعم وبناء قدراتهم، تأكيدا على دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.