ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء 9 أكتوبر 2024

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 30,796.55 نقطة. 

كما تراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 37,961.7 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.57%، مسجلًا 13,301.08 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.48%، وصولًا إلى 7,411.9 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 10,556.42 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى مستوى 3,155.55 نقطة، وكذا مؤشر موشر EGX ESG بنسبة 0.07% وصولًا لمستوى 6,232.42 نقطة.

البورصة بداية تعاملات اليوم