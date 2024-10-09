تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 30,796.55 نقطة.

كما تراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 37,961.7 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.57%، مسجلًا 13,301.08 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.48%، وصولًا إلى 7,411.9 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 10,556.42 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى مستوى 3,155.55 نقطة، وكذا مؤشر موشر EGX ESG بنسبة 0.07% وصولًا لمستوى 6,232.42 نقطة.