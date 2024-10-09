جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية بقرية منشأة العتر بمركز زفتى

واصلت جامعة طنطا إطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"في قرية منشأة العتر بمركز زفتى، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف العلاج بالمجان وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد حسين، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وحضور الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى قطيط، مدير مركز الخدمة العامة بكلية الطب جامعة طنطا.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 905 مواطن من خلال 15 عيادة شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والتحاليل، وتنظيم الأسرة، وتم صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 70 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 24 مواطنين، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 2008 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وشهدت القافلة عدد من الأنشطة في محاور التمكين الاقتصادي والتوعية البيئية والإرشاد النفسي والزراعي، كما تم تعريف المواطنين بالمبادرات الوطنية والرئاسية التي تقدمها الدولة للمواطنين بكافة فئاتهم، وقام وفد من أهالي القرية بإهداء درع لتكريم الدكتور محمود سليم تقديرًا لجهود جامعة طنطا في خدمة المجتمع المحلي بقرى ومراكز محافظة الغربية.