إهداء درع وزارة الثقافة إلى معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس

قدم معهد كونفوشيوس مشاركة متميزة في الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وقد حصل المعهد على شهادة تقدير ودرع وزارة الثقافة في حفل ختام المهرجان وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة.

وسلم اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وقيادات وزارة الثقافة شهادة التقدير ودرع وزارة الثقافة إلى ما ونبو، المدير الصيني للمعهد، تقديرًا للمشاركة اللافتة للمدرسين الصينيين في حفلي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى عرض الديفيليه الذي نال استحسان الحضور.

وأبرزت مشاركة معهد كونفوشيوس في المهرجان دور جامعة قناة السويس التنويري والثقافي في إقليم القناة، حيث يُعد المعهد نافذة ومنارة للثقافة الصينية، ما انعكس على التلاحم والتمازج بين العروض المصرية والدولية الأخرى. وتم تقديم لوحة فنية إنسانية موحدة تعبر عن قيم التعاون والسلام والشعور بالمصير المشترك في ظل عالم يشوبه الصراعات.

وقدم المعهد في حفل الافتتاح عرضًا فنيًا إيقاعيًا بعنوان "الانطلاق من الذات"، وهو عرض يحث على استغلال الطاقات الداخلية للإنسان لتحقيق السلام والعمل بحكمة لتحقيق الإنتاج وجني ثمار النجاح في المجتمع. وفي حفل الختام، قدم المدرسون الصينيون عرضًا فنيًا بعنوان "الحصان الأسود"، الذي يمثل القومية الكازاكية الصينية، ويعكس العلاقة الوطيدة بين الإنسان والحصان في مناطق شمال غرب الصين، حيث يعتبر الحصان الأسود رمزًا للقوة والحيوية.

وقد لاقت العروض الفنية الصينية استحسان جمهور مهرجان الإسماعيلية من المحافظة والمحافظات المجاورة، ما أضاف بعدًا ثقافيًا ثريًا لفعاليات المهرجان.

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