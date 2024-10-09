اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد طقس اليوم الأربعاء، رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 22 درجة.