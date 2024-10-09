ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كسر وبتر".. النيابة تناظر جثة عامل سقط من القطار في الشرابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت مناظرة نيابة الشرابية، لجثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من القطار على شريط السكة الحديد في الشرابية، انه توفي نتيجة اصابة بكسر في الجمجمة وبتر في قدميه الاثنين مما ادي لهبوط في الدورة الدموية والوفاه في الحال. 

تلقي قسم شرطة الشرابية إخطارا يفيد  استقلال عامل  القطار القادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المتوفى قد اختل توازنه أثناء تهدئة القطار فانزلقت قدمه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.
تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

مناظرة النيابة جثة عامل سقط من القطار الشرابية مناظرة نيابة الشرابية