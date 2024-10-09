"كسر وبتر".. النيابة تناظر جثة عامل سقط من القطار في الشرابية

كشفت مناظرة نيابة الشرابية، لجثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من القطار على شريط السكة الحديد في الشرابية، انه توفي نتيجة اصابة بكسر في الجمجمة وبتر في قدميه الاثنين مما ادي لهبوط في الدورة الدموية والوفاه في الحال.

تلقي قسم شرطة الشرابية إخطارا يفيد استقلال عامل القطار القادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المتوفى قد اختل توازنه أثناء تهدئة القطار فانزلقت قدمه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.