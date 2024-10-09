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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. سماء "نيومكسيكو" تتلألأ بالمناطيد الملونة في مهرجان ألباكركي الدولي

مهرجان ألباكركي الدولي
مهرجان ألباكركي الدولي
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عرضت فضائية "يورونيوز عربي" مقطع فيديو، لتزين أكثر من 500 منطاد ملون بأشكال كرتونية محبوبة وزاهية سماء مهرجان ألباكيركي الدولي لمناطيد الهواء في مدينة نيومكسيكو، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم.

ويقام هذا المهرجان في أكتوبر ويستمر لمدة تسعة أيام، حيث يجمع آلاف الزوار من جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم للاستمتاع بمشاهدة المناطيد الملونة التي تتنوع أشكالها وتصاميمها، مما يخلق عرضا بصريا مدهشا في سماء المدينة.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك عروض المناطيد التقليدية، ومنافسات الطيران، وفعاليات فنية وثقافية، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات ومحبي الهواء الطلق.

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