انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع العلمي الثاني عشر بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت عنوان "الموسيقى والمجتمع في القرن الحادي والعشرين – رؤى وتجارب القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتي المؤتمر الدولي الرابع للكلية كمنصة لتبادل التجارب والرؤى في هذا المجال الريادي والتنويري، وإيمانًا من المنظمين بأهمية الدور الاجتماعي للموسيقى في الألفية الجديدة، ويُعقد المؤتمر بشراكة علمية مع المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، وبرعاية نقابة المهن الموسيقية، ومشروع موسيقى المدارس بياماها - الخليج، وشراكة تنظيمية مع الجمعية الدولية للتربية الموسيقية ISME، حيث يهدف المؤتمر إلى استكشاف وتحليل الدور الاجتماعي للموسيقى في عصرنا الحالي، داعيًا المختصين والمهتمين للمشاركة في إثراء النقاش حول هذا الموضوع الحيوي.

افتتح المؤتمر رئيس الجامعة، حيث أكد على الدور المحوري للموسيقى في المجتمع، واستعرض نماذج بارزة من تاريخ مصر والوطن العربي تجسد هذا الدور، من بينهم سيد درويش الذي كان قائدًا للثورة وزعيمًا ساهم بموسيقاه المنسوجة بالنسيج المصري في إشعال الثورة وتقدم الصفوف، كما ذكر الشيخ زكريا أحمد كأحد المجددين في الموسيقى، وأم كلثوم التي كانت تجمع الوطن العربي بأكمله لسماعها وساهمت في الكفاح الشعبي والحربي، منوهًا أن الموسيقى ليست مجرد وسيلة للترفيه بل هي جزء لا يتجزأ من ثقافة الشعوب على مر العصور، فهي تحمل في طياتها قدرًا هائلًا من القوة للتأثير على الأفراد والمجتمعات، وتلعب دورًا حيويًا في التعبير عن الأفكار والمشاعر وتعزيز الوحدة والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، كما تضفي أجواء من الفرح والانسجام والتحفيز بين المستمعين في كافة المناسبات العامة والوطنية.

يذكر أن الدكتور محمود الحفني بعد عودته من بعثته الدراسية في ألمانيا عام 1935، أسس الكلية وذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية الأول، المعروف باسم مؤتمر القاهرة 32، وجاء تأسيس الكلية استجابةً لتوصيات لجنة التربية الموسيقية التي انبثقت عن هذا المؤتمر.