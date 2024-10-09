من ياسين منصور إلى القيعي.. شركة الكرة بالنادي الأهلي «فنكوش»

أصبح مصير شركة الكرة بالنادي الأهلي غامضا في الفترة المقبلة وقد يتم تهميش دورها أو إلغائها نهائيا في الفترة المقبلة خاصة في ظل عدم الجدوى من وجودها بسبب وجود لجنة التخطيط التي تتولى كل شيء فيما يتعلق بقطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وأعلن عدلي القيعي، رئيس الشركة الكرة بالنادي الأهلي، استقالته من رئاسة الشركة وتقدم بها لرئيس النادي محمود الخطيب، وسيتم عرض الاستقالة على الجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر الجاري.

فشل شركة الكرة بالنادي الأهلي

وولدت شركة الكرة بالنادي الأهلي "ضعيفة" من البداية رغم أن النادي الأهلي كشف في وقت سابق أن الشركة ستتولى كل شيء يتعلق بقطاع الكرة وستحدد جميع الاختصاصات وتتولى كل الملفات ولكن في الواقع أن الشركة كان دورها استشاري فقط .

وكان أول صدام بين شركة الكرة بالنادي الأهلي ومجلس الإدارة عندما اتخذت إدارة شركة الكرة في النادي برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، قرارًا بتقديم استقالتها ليقبلها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وجاءت استقالة شركة الكرة بسب الخلاف بين محمود الخطيب المفوض بالإشراف على فريق الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم، مع عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة بشأن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وكان الخطيب يرغب في رحيل المدير الفني البرتغالي عقب نهاية الموسم والتعاقد مع مدير فني جديد يكون قادرًا على قيادة الأهلي لمنصات التتويج، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي توجه للمدرب، والذي خسر الفريق تحت قيادته بطولتي الدوري، وكأس مصر، ولكن شركة الكرة في المقابل كانت ترغب في استمرار المدرب البرتغالي.

كما دخلت شركة الكرة في صدام مع لجنة التخطيط للكرة السابقة برئاسة محسن صالح فيما يتعلق بملف الصفقات والتعاقدات.

وواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تهميش دور شركة الكرة والانفراد بالقرارات التي تخص قطاع الكرة خاصة أنه مفوض من المجلس بالإشراف على الملف لتصبح "شركة الأهلي لكرة القدم" مجرد مسمى على الورق.

ومع تولي المهندس علي القيعي رئاسة شركة الكرة في الفترة الماضية توسمت الجماهير خيرا في ظل الخبرات التي يكتلكها "القيعي" في ملف التعاقدات والصفقات ولكن الصدام الدائم بين لجنة التخطيط والشركة وتضارب الاختصاصات جعل "القيعي" يتقدم باستقالته.

تصريحات القيعي تثير الجدل

وكشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، عن أنه تعرض لحملة تشويه من شخص مسئول داخل النادي في الفترة الماضية وطلب من الخطيب الرحيل عن شركة الكرة وهذا ما رفضه.

وأضاف "القيعي" إن رموز القلعة الحمراء تحارب بصورة غير جيدة وهناك شخص داخل النادي يتولى مهمة دعم هذه الأمور وهذا الشخص ليس على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ويا رب يسمعني ويراجع نفسه.