بدء إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة صحاري والجامعة بأسوان

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي بحضور المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى أحمد، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للبدء يوم السبت القادم في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب بمنطقة صحاري وجامعة أسوان لتحديثها وتطويرها بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 1250 متر ( upvc )، و 170 متر ( سملس )، وبقطر 12 بوصة .

تحسين وإنتظام ضخ مياه الشرب بهذه المناطق

وتمتد العملية من محطة مياه صحاري حتى رافع المطار، وهو الذي سيساهم في تحسين وانتظام ضخ مياه الشرب بهذه المناطق مع ري الأشجار والمسطحات الخضراء على جوانب الطرق الرئيسية والداخلية بالشكل المطلوب، موجهًا بسرعة التدخل الفوري مع أي شكاوى أو مطالب لتلافي تداعياتها، وتحقيق رضا المواطن الأسواني.