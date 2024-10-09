نفوق 4 أفيال وتضرر مئات الحيوانات بسبب فيضان تايلاند| فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي" مقطع فيديو، لنفوق 4 أفيال وتضرر مئات الحيوانات في محمية بسبب الفيضان الذي ضرب تايلاند.

ويظهر في مقطع الفيديو، آثار الدمار التي وقعت على البنية التحتية والقرى وأضرار السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في محمية للحيوانات في تايلاند.

وأوضحت اللقطات ارتفاع منسوب المياه الذي وصل إلى 5 أمتار، ما أدى لاختفاء أربعة أفيال بما في ذلك الفيلة "فاه ساي وبلوي ثونغ"، وجُرفت المياه "فاه ساي" بشكل مأساوي أثناء عملية إنقاذ، وجرفت بلوي ثونغ وهي فيلة عمياء من حظيرتها.

وعثر على جثتيهما في مكان يبعد خمسة كيلومترات في اتجاه مجرى النهر، وقام سانغدويان تشايليرت، وهو مؤسس المحمية، بدفنهما بالقرب من الموقع تخليدًا لذكراهما، وزرع الأشجار.

وواجه عمال الإنقاذ شمال تايلاند صعوبات كبيرة، وبذلوا جهودًا مضنية لإنقاذ الفِيَلة المعرضة لخطر الغرق.