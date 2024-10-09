تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 46000 طن بضائع و 644 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و 305 شاحنة و 15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع 339 شاحنة و 25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NG MOON بينما تغادر السفينة PRIX علي متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل.

فيما استقبل الميناء بالامس السفينة دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 4100 طن بضائع و 395 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، اور وايلة . كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة TAMARA فارغة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.