خبير سياسي: قبرص ثمنت كل المحاولات المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنّ التنسيق القبرصي اليوناني المصري خلال اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي يعد إحدى نجاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تتفق اليونان وقبرص مع مصر في وجهات نظر استقرار المنطقة عبر تحسين العلاقات التركية اليونانية والتركية المصرية، موضحا أنّ قبرص ثمنت كل ما قدمته مصر في محاولاتها لوقف العدوان الإسرائيلي الظالم.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قبرص قدمت الكثير من الإعانات للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنّ قبرص اتخذت موقفا إنسانيا تجاه الحروب التي تشهدها المنطقة من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، كما أنّ العلاقات القبرصية اليونانية المصرية تشهد تطورا متناميا من خلال التبادل التجاري والاقتصادي، ما يعزز العلاقة بين البلدين.

وتابع: «الأسبوع الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لقبرص بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، ما يؤكد على قوة العلاقات المصرية القبرصية التي تسير في اتجاه واحد والاتفاق على قضايا واحدة في استقرار الشرق الأوسط».