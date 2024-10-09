الأونروا: 400 ألف فلسطيني محاصرون شمالي قطاع غزة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، موضحا أنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة.

وأوضح المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء قطاع غزة مع عدم توفر الإمدادات الأساسية.

وتابع المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة.