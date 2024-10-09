الإحصاء: ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة 30.2%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن معدل التضـخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (24.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (31.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (23.7%).

وأضاف الجهاز، أنه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (35.3%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (23.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (29.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (25.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (34.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.4%).

أما قسم النقل والمواصلات فسجل ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.8%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (54.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (28.3%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (20.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (64.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.7%).

بينما سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (31.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.9%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (33.5).