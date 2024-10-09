الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 4 أيام

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصليين المسلمين، بدءا من اليوم حتى مساء يوم السبت المقبل.

وأوضح مدير الحرم ورئيس سدنته معتز أبو سنينة في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم في وجه المسلمين، للسماح للمستعمرين بالاحتفال بأحد أعيادهم.

وأشار "أبو سنينة" إلى أن عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم ومنع كافة موظفين الأوقاف من التواجد داخله.

وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحول كافة أحياء البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، والأحياء المجاورة لثكنات عسكرية، وتكثف نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسة بالمنطقة، فيما يفسح المجال أمام مئات المستعمرين للقدوم إلى الحرم.

ووصف المسئول الفلسطيني سلوك حكومة الاحتلال بالعنصري، والمتعدي على حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية والصلوات للمسلمين أصحاب الحق في هذا المسجد الإسلامي الخالص.