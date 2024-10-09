"أوستن" يؤكد أهمية الشراكة مع السعودية لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن المملكة العربية السعودية وأهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين في ضمان الأمن الإقليمي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جري بين أوستن ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، لمناقشة الجهود الأمريكية لتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز الردع ضد التهديدات المشتركة، كما أعرب أوستن عن شكره للمملكة على جهودها في تعزيز الاستقرار والهدوء في المنطقة.

وفي سياق آخر، ناقش الجانبان الحاجة إلى تضافر الجهود لاستعادة الاستقرار والحكم الرشيد في لبنان. وأكد أوستن أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرات كبيرة في المنطقة لدعم دفاع شركائها الإقليميين، وحماية أفرادها، وردع أي محاولات عدوانية.