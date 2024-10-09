بنسبة 31.9%.. ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض لشهر سبتمبر 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن معدل التضـخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (27.4%) .

وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (34.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (27.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (36.3%) .

وأشار الجهاز، إلى أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%).

أما قسم المطاعم والفنادق فسجل ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.1%).

بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.9%).