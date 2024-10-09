محافظ أسوان يستجيب لمطالب 85 مواطنًا

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقائه الجماهيرى الأسبوعى مع المواطنين، والذى استجاب فيه إلى 85 طلبا تم تقديمه في اللقاء، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية المعنية.

وخلال اللقاء كلف الدكتور إسماعيل كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير أجهزة عرائس لبعض الحالات للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف ورسم البهجة والفرحة على المستفيدات وأسرهن، فضلاً عن صرف المساعدات المالية من صندوق التكافل لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الإجتماعية والمعيشية.

وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع بعض الحالات لتحقيق الاستقرار الأسرى لها، بالإضافة إلى تكليف الشئون القانونية بالمحافظة لدراسة بعض الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى لسرعة وضع الحلول الفورية لها، علاوة على قيام إدارة الاستثمار بإطلاع أحد الشباب على المشروعات الإستثمارية المتاحة تحفيزاً وتشجيعاً لحماسه وجديته فى تنفيذ مشروع لخدمة العديد من الشباب.

تكثيف أعمال النظافة العامة بالأحياء المختلفة

وأعطى إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة بالأحياء المختلفة لخلق بيئة نظيفة للمواطنين المقيمين فيها، تواكباً مع الجهود الجارية حالياً للارتقاء بالمنظومة من خلال شركات متخصصة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بالتعامل مع بعض الشكاوى التى تم عرضها، واتخاذ الإجراءات السريعة حيالها على الوجه الأكمل.

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