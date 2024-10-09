ارتفاع حصيلة قتلى إعصار هيلين بأمريكا إلى 236 شخصًا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار "هيلين" الذى ضرب مؤخرا ست ولايات واقعة على الساحل الجنوب الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية إلى 236 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الحصيلة الأكبر للقتلى تم تسجيلها في ولاية "كارولينا الشمالية" وبلغت 117 شخصا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص لا زالوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي.

ويعد إعصار "هيلين" ثاني أعنف إعصار يضرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمسين عاما الماضية عقب إعصار "كاترينا" الذي أسفر عن مصرع 1833 شخصا على الأقل في عام 2005.