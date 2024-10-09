الإحصاء: ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.7% خلال سبتمبر 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء عن معدل التضـخم الشهــرى لشهــر سبتمبر 2024 مقارنة بشهـر أغسطس 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%).

وأضاف بيان الجهاز المركزي: أنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%) ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%).ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (12.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.0%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%).

أما قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فسجل ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).

بينما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%).