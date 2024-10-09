ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.3% لشهر سبتمبر 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعا شهرياً قدره (2.3%) عن شهر أغسطس 2024.

ترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%)،  مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).

وأشار الجهاز، إلى أنه سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

معدل التضخم الاحصاء ارتفاع سبتمبر 2024