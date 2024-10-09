السيطرة على حريق هائل بمصنع أقمشة في العاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق اندلع بمخازن أقمشة تابعة لمصنع للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية يى وإن بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخازن مصنع للغزل والنسيج مكون من 4 طوابق بمدينة العاشر من رمضان والتهمت النيران أجزاء المصنع والمحتويات، فيما أصيب 10 عمال بحالات اختناق وتم نقل 6 منهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم إسعاف 4 منهم فى مكان البلاغ لرفضهم النقل للمستشفى.

وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المصنع بالكامل، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرص على النيابة لتشكيل لجنة لتحديد نسبة التلفيات وأسباب الحريق.