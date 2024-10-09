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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. "مشوار بليغ" أمسية غنائية فى مكتبة مصر الجديدة

الموسيقار بليغ حمدي
الموسيقار بليغ حمدي
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يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء بعد غد الجمعة أمسية فنية غنائية بعنوان "مشوار بليغ" تشدو خلالها مطربة الأوبرا ريم كمال وفرقتها "روائع النغم"، بأجمل الأغنيات التى قام بتلحينها الموسيقار الكبير بليغ حمدى لكبار وعمالقة المطربين مثل كوكب الشرق أم كلثوم ووردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده فى ٧ أكتوبر ١٩٣١ .

تقام الأمسية الغنائية تحت إشراف الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، وذلك فى إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى إحياء ذكرى الرموز المصرية فى شتى المجالات الفنية والأدبية والثقافية لتعريف الأجيال الحالية بقامات كانت لهم الريادة وأثروا العالم بأبداعاتهم وتعلم منهم وأخذوا عنهم الكثير.

يذكر أن ريم وفرقتها "روائع النغم" لها دور فى إعادة إحياء التراث، ومشاركتها في معظم حفلاتها مع نجوم الغناء بفرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

وشاركت "ريم" في العديد من المهرجانات، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وجائزة أحسن صوت في مهرجان الأغنية العربية بالقاهرة.

مكتبة مصر الجديدة العامة مشوار بليغ بليغ حمدي كوكب الشرق ام كلثوم عبد الحليم حافظ روائع النغم