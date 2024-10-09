بعد تعطله ساعات.. انتهاء إصلاح تسريب خط صرف صحي رئيسي بأسيوط

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والوادي الجديد، بقيادة المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس الشركة من إصلاح التسريب الطارئ بخط الطرد الرئيسي بقطر 800 مم في زمن قياسي، بخط الرئيسي بالمجذوب بعد تعطله بساعات.

وكانت تلقت الشركة بلاغا بتدفق مياه من أحد الخطوط الرئيسية بالمجذوب، وعلى الفور انتقلت فرق الصيانة العاملة على مدار الساعة، واستخدام أحدث المعدات وتعاون الجهات التنفيذية بالمحافظة وبحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والتنفيذيين، وتم العمل على إصلاح الكسر على مدار ساعات الليل بشكل متواصل حتى لا يتسبب في انقطاع المياه عن الأهالي.

وانتهى رجال شركة المياه من العمل فجر اليوم والتوصل للكسر وإصلاحه وعودة العمل بشكل طبيعي .

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشكر والتقدير لجميع المواطنين الكرام على تعاونهم وتفهمهم خلال فترة إصلاح التسريب خط الطرد الرئيسي، إن هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في إنجاح عملية الإصلاح في وقت قياسي، والحفاظ على استمرارية الخدمة.

وأكدت الشركة، حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.