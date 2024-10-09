اليوم.. نظر استئناف "سائق أوبر" على حبسه بتهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

تعقد محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة استئناف سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء توصيلها على محور الضبعة، على حكم حبسه سنة.

حبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

وفي يوم الإثنين 29/يوليو/2024.. كانت قد عاقبت محكمة جنح أول وثاني الشيخ زايد، سائق شركة أوبر، المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء توصيلها، على محور الضبعة، بالسجن لمدة عام وكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

اعترافات السائق المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

وأدلى سائق شركة النقل الذكي عقب ضبطه بأقواله أمام جهات التحقيق فيما نسب إليه من اتهامات بـالتحرش بـالفنانة هلا السعيد، منكرًا الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه أخبر الفنانة أنه نزل من السيارة لقضاء حاجته بسبب معاناته من مرض السكر، موضحًا أن نزوله من السيارة تم في حالة الضرورة القصوى بسبب مرضه المزمن، وأنه يعمل على السيارة بسبب حاجته للعمل، وأشار إلى أنه فور نزوله من السيارة لقضاء حاجته فوجئ بنزول الراكبة معتقدة قيامه بالتحرش بها.

وفي وقت سابق، أخلت النيابة العامة سيبل سائق شركة النقل الذكي المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

الفنانة هلا السعيد تتهم سائقا بالتحرش

وكانت قد كشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من سائق أوبر، يوم 22 مايو الماضي، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى إنها سخنت، وبابص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لى ماتخافيش ماتخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وتابعت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتى والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".

هلا السعيد

ويذكر أنه انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث كثيرة بسبب سائقي أوبر، وتنوعت هذه الوقائع ما بين الخطف والتحرش، ومنهن من ضحت بحياتها من أجل الحفاظ على نفسها وأصبحت هذه الوقائع حديث مواقع التواصل الاجتماعي