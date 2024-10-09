التصريح بدفن جثث حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

قررت نيابة بلبيس، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثث حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى أمام قرية غيتة، والذى أسفر عن 7 حالات وفاة واصابة 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقى الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثامين المتوفين فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول 7 أشخاص جثث هامدة و3 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تحويل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثامين المتوفين فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى أمام قرية غيتة بمركز بلبيس وأسفر الحادث عن وفاة كل من "عزة علي" 34 عاما و"عاطف يوسف" 50 عاما و"رشا سعيد" 22 عاما و"إسراء محمد" 25 عاما و"هالة محمد" 32 عاما و"كريمة حسين" 52 عاما و"كريمة متولي" 35 عاما مقيمين بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية فيما أصيب كل من "مروة السيد" 32 عاما و"سحر عاطف" 27 عاما و"جنا وليد" 10 أعوام بكسور وكدمات وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.