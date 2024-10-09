أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، استقرارًا نسبيًا عقب تراجعها أمس الثلاثاء، حيث هبط سعر جرام الذهب بنحو 25 جنيهًا مُتأثرًا بتراجع أسعار الذهب عالميًا، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر إقبالا وانتشارا في الصاغة المصرية” نحو 3560 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 مستهل اليوم نحو 3730 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر” بداية اليوم الأربعاء نحو 4069 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بداية اليوم نحو 3051 جنيها.

فيما سعر سجل جرام الذهب عيار 14 بأسواق الصاغة المصرية بداية اليوم نحو 2373 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” بداية اليوم الأربعاء نحو 28.440 ألف جنيه.

وسجّل سعر أونصة الذهب عالميًا “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار” 2621 دولارًا للأوقية.

وفي البورصات العالمية، تراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي ليسجل أدنى مستوى في أسبوع، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية إلى جانب انتظار الأسواق لمحضر اجتماع البنك الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا أمس بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 2628 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2642 دولارًا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2636 دولارًا للأونصة.

وخلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.2% بمقدار 132 دولارًا للأونصة ليسجل خلاله أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2685 دولارً للأونصة.

وخلال الربع الثالث من عام 2024 استطاع الذهب الارتفاع بنسبة 13.2% وهو أعلى ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2016 من الدولار الأمريكي.

و فقد الذهب المزيد من الزخم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، حيث أظهر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة، الأمر الذي يدل على استقرار أداء قطاع العمالة الأمريكي ليقلل من توقعات خفض الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في نوفمبر.

