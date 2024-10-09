أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 بعد أن ارتفعت أمس الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في البنوك الحكومية والتجارية العاملة بسوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل سعر صرف الدولار إلى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سجل 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار الآن في بنك قناة السويس 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي حوالي 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول بنك سجل 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” ليسجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع .

ثبت سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة بداية اليوم , نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

فيما سجل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.