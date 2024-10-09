المحكمة العليا في البرازيل تسمح باستئناف عمل موقع "إكس" في البلاد

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارا يسمح باستئناف عمل موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد حجبه في البلاد لعدم التزامه بالقواعد الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية.

وأشار القاضي في المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، في قراره، أمس الثلاثاء، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من لحظة صدوره، إلى أن منصة "إكس" تمكنت من تلبية جميع المتطلبات لاستئناف عملها في البرازيل فورا.

وجاء ذلك بعد إفادة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، الذي أيد السماح باستئناف عمل "إكس" في البرازيل.

وجدير بالذكر أن السلطات البرازيلية حجبت موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) في أواخر أغسطس الماضي، متهمة المنصة بعدم تنفيذ المطالب الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية على الموقع، وعدم تحديده الممثل الشرعي في البلاد، كما يتطلب القانون البرازيلي.

واستنكر مالك منصة "إكس"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرار حجب الموقع، وأعلن عن رفضه مطالب السلطات البرازيلية، ولكن في الأسابيع الأخيرة غيرت المنصة سياساتها، حيث تم حجب عدد من الحسابات التي طالبت السلطات بحجبها، وتعيين الممثل في البلاد، ودفعت "إكس" كذلك الغرامات المفروضة عليها.