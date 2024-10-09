تعرف على فوائد التبرع بالدم بشكل منتظم

التبرع بالدم له أجر وثواب كبير عند الله لما يقدمه المتبرع من المساعدة في إنقاذ أرواح الكثير من مرضى فقر الدم في الكثير من معاهد الأورام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مصابي الحوادث في المستشفيات العام والحكومي، والذي يتطلب بصفه عاجله التبرع بالدم عندما يكون أحد الأهالي أو الأقارب متواجدين مع مصابي الحوادث فتطلب إدارة المستشفى من أهل المصاب وذويه التبرع بالدم ولكن في حالات كثيرة تكون الحوادث خارج المحافظه فتقوم إدارة المستشفى بسعادة المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم، ولذلك يجب على كل من يرى لديه القدرة على التبرع بالدم.

الذهاب إلى أقرب معهد أورام قريب منها والتبرع بالدم لما له من أثر إيجابي على المجتمع كما أن جديد بالذكر عند التقدم للتبرع بالدم في أي معهد على مستوى الجمهورية يقوم الطبيب المختص بإجراء الفحوصات للتأكد من القدرة على التبرع حفاظا على صحة المتبرع، وكذلك تجرى الفحوص والتحاليل على دم المتبرع؛ للتأكد من فصيله الدم وخلوه من أي فيروسات وغيرها لإتمام العمل النبيل والحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

أما عن فوائد التبرع بالدم فهي تحسن من صحة القلب في التبرع بالدم يقلل من لزوجة الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وتجديد الخلايا عن طريق إنتاج خلايا جديدة مما يساعد في تجديد الدم وتحسين الصحة العامة ويساعد المتبرع في التخلص من الحديد والزنك الزائد في الجسم وهو ما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بامراض مثل ترسب الاصبغة الدموية كما تستفيد عند كل مرة تتبرع فيها بالدم يتم فحص دمات للكشف عن الأمراض المحتملة مما يساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية لديك.

كذلك التبرع بالدم في المرة الواحدة يمكن أن ينقذ ثلاث أرواح مما يجعل التبرع بالدم عاملا حيويا يساهم في إنقاذ أرواح الكثير فضلا عن تعزيز الروح المجتمعية والشعور بالانتماء والتكافل الاجتماعي وتأمين احتياجات المستشفيات وبنوك الدم لضمان توفير فصائل كافية من الدم في حالة الطوارئ.

كما ينصح الأطباء قبل التبرع تناول وجبة متوازنة وشرب العصائر والمياه الحصول على قسط من الراحة قبل وبعد التبرع.

والتبرع بالدم ليست فقط وسيلة لإنقاذ الأرواح بل أيضا طريقة لتحسين الصحة الشخصية والتواصل المجتمعي في فعل الخير لذلك يستحق المشاركة بانتظام.