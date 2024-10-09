فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على غزة

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 02:37 ص

انتشل المسعفون الفلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء، جثامين أربعة شهداء، بينهم طفل، وعددًا من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة الخالدي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إنه تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور.

وفي تطور متزامن، شنت الطائرات الإسرائيلية قصفًا صاروخيًا مكثفًا على منطقة الصفطاوي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة من نوع "كواد كوبتر" نيرانها على منازل المواطنين، مما أدى إلى زيادة الخسائر المادية والبشرية.

وكانت مصادر طبية في القطاع أكدت في وقت سابق الليلة، استشهاد عدد من المواطنين إثر استهداف طائرة حربية مركبة مدنية عند مدخل النصيرات الغربي، بينما استُشهد شاب وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف أرضًا زراعية في محيط بلدة الزوايدة وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جميع المحاور، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41،965 مواطنًا وإصابة 97،590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك آلاف الأشخاص تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع التي تواجه فرق الإنقاذ صعوبات شديدة في الوصول إليها.