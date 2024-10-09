قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في رام الله والبيرة بالضفة الغربية

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 02:30 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

وفقًا لمصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في رام الله، حيث شوهدت دوريات عسكرية منتشرة في المنطقة، وسط حالة من التوتر.

وفي مدينة البيرة، تم تسجيل اقتحام آخر في حي البالوع، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل.

كما طالت عمليات الاقتحام بلدة كفر مالك، الواقعة شرق رام الله، حيث تمركزت قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقت بعض المداخل المؤدية إليها.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية بشكل يومي في مختلف مناطق الضفة الغربية.